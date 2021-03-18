Подольск, Московская область, , 03:49 — REGNUM Судья арбитража Московской области Политов признал обоснованным банкротный ик к ООО «Подольский крановый завод» и ввёл в отношении предприятия первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Оно продлится до 10 сентября 2021 года. Вердикт еще может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Истцом в данном деле выступала инспекция ФНС России №5 по Московской области. Временным управляющим был утвержден Леонид Швец. Также принято решение включить требование заявителя «в сумме 10 364 310 рублей 64 копеек основного долга, 2 762 362 рублей 98 копеек пени, 2 239 094 рублей штрафа» в третью очередь реестра кредиторов.

17 марта 2021 года в карточке дела появилась запись о подаче аппеляционной жалобы от налоговой службы, но пока неизвестно, что именно оспаривает госорган.

Напомним, завод работает в сфере производства подъёмно-транспортного оборудования с 2017 года. Владелец компании — Лилия Артеменко.