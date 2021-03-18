Москва, , 03:46 — REGNUM Информацию об абонентах, а также совершенных ими звонках и отправленных сообщениях, планирует получать от операторов сотовой связи Роскомнадзор. Соответствующий проект постановления правительства разместили 17 марта на портале нормативных актов.

Эта мера объясняется борьбой с «серыми» SIM-картами, которые распространяются без фактического заключения договора и используются злоумышленниками, в том числе и для совершения анонимных звонков о ложном минировании.

В распоряжении службы, помимо совершенных абонентом операций, могут оказаться его имя, место жительство, дата рождения, реквизиты документа об удостоверении личности или наименование организации и сведения об ее государственной регистрации.

Кроме того, в Роскомнадзоре хотят получать информацию об абонентском номере, устройстве пользователя, договоре об оказании услуг связи, а также номерах, на которые осуществлялись звонки

Как сообщило ИА REGNUM, 4 февраля Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разработало законопроект, предполагающий отмену тайны связи для данных о местоположении мобильных телефонов.

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