Благовещенск, , 03:39 — REGNUM В Приамурье завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города Свободный. Его обвиняют в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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В ходе следствия установлено, что чиновник выдал местной жительнице разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, который не был построен. Объект при этом якобы был возведён на земельном участке, который незаконно был отчужден из муниципальной собственности. На самом же деле на нём находилась муниципальная котельная.

В мае 2017 года обвиняемый получил от бывшего заместителя главы Свободного взятку в сумме 1,3 млн рублей за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию мифического объекта.

На имущество бывшего чиновника наложен арест. Дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, чиновника заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями в Башкирии.