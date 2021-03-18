Анадырь, , 03:41 — REGNUM На Чукотке с начала реализации программы «Дальневосточный гектар» поступило 949 заявлений на выделение земли, из них 817 рассмотрены положительно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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«На Чукотке дальневосточный гектар берут в основном для ведения личного подсобного хозяйства: под огороды, теплицы, гаражи и так далее. Но есть и такие случаи, когда земля нужна для создания и развития своего дела. Поэтому предусмотрели для жителей возможность получения всех мер поддержки, которые предусмотрены в округе», — сказал губернатор Роман Копин.

Лидером по количеству заявителей и заключенных договоров остаётся Чукотский район — 327 и 314 соответственно. Вторым по популярности обращений за гектарами является городской округ Эгвекинот.

Более 24 га получили заявители в Анадырском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, программа «Дальневосточный гектар» по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина будет усовершенствована — законопроект подготовлен, заявил на пресс-конференции в Москве 16 марта министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.