Москва, 18 марта, 2021, 03:34 — ИА Регнум. К компании «Триофильм», которая является производителем фильма «Домовой», поступил банкротный иск от кредитора. Арбитраж Москвы исковое заявление от ООО «Метрополитэн Медиа» пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Иск к киностудии

Заявление о признании должника банкротом поступило в суд 12 марта 2021 года, а 15 марта истец приобщил к нему дополнительные материалы. Сумма долга не сообщается, но подаче банкротного иска предшествовали четыре финансовых спора в 2020 году. Один из них касался выплаты долга за трейлер к фильму «Домовой», остальные — рекламных контрактов. В июне 2020 года были удовлетворены как минимум две претензии на сумму более 860,8 тыс. рублей и более 200 тыс. рублей.

По данным ЕГРЮЛ, «Триофильм» учрежден в феврале 2014 года для производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Уставный капитал — 11,7 тыс. рублей. Владельцы — Сергей Торчилин (директор), Сергей Куликов с долей 42,5%, Владимир Юрков и Андрей Шишканов.

У ООО «Триофильм» в активе также есть две фирмы — 100% доли в ООО «Кинокомпания №1» и 50% доли в ООО «Стритс муви корпорейшн».