Вена, , 04:03 — REGNUM Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал вакцинацию от COVID-19 геополитическим конфликтом, в котором Евросоюз проигрывает конкуренцию с другими частями мира. Об этом он 17 марта заявил в эфире ток-шоу на телеканале Krone.TV.

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По его словам, в частности, то, что США и Великобритания получают вакцины и прививают население от коронавируса быстрее, чем страны — члены ЕС, является серьёзной проблемой. И если Европа сейчас «не сможет добиться того, чтобы по меньшей мере страны в Евросоюзе были одинаково быстрыми» в вакцинации, «тогда это всё будет ещё проблематичней».

«Вакцинация уже сейчас — это геополитический конфликт. Мы в качестве ЕС здесь не настолько конкурентоспособны с другими частями мира, какими мы вообще-то должны быть. Если сейчас ещё будет ссора и напряжённость внутри ЕС из-за того, что в Болгарии люди не получают вакцину, а на Мальте они будут привиты уже к маю, то это нанесёт тяжёлый ущерб Европейскому Союзу», — подчеркнул Курц.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что вакцины от COVID-19 распространяются среди стран — участниц ЕС не пропорционально численности их населения из-за того, что некоторые из государств заключили «тайные сделки» с фармацевтическими компаниями.

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