Магадан, , 03:25 — REGNUM В Магаданской области с 16 по 21 марта отмечают годовщину воссоединения Крыма с Россией — проходят концерты, познавательные уроки, викторины, выставки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

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18 марта запускается фоточеллендж «Крым в моем сердце». Предлагается публиковать фотографии и видео своего отдыха и путешествий по Крыму в соцсетях с соответствующим хештегом, приглашая к участию друзей.

Запустят также онлайн-поздравления крымских азербайджанцев с праздником «Навруз». Ансамбль «Горячие парни» исполнят «Лезгинку». Старейшина областной общественной организации азербайджанского и дагестанского народов «Бирлик» (Единство) поздравят сородичей из Крыма на родном языке.

Как сообщало ИА REGNUM, Магадан присоединился к всероссийским мероприятиям, посвященным седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией — праздник «Крымская весна» пройдёт 18 марта.