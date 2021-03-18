Петропавловск-Камчатский, , 03:21 — REGNUM Правительство РФ выделило Камчатке более 21 млн рублей на закупку лекарств, которые будут бесплатно предоставляться больным COVID-19, проходящим лечение на дому, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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Пациенты, проходящие амбулаторное лечение от коронавируса, получают все необходимые лекарственные препараты бесплатно по рецепту врача. Медикаменты больным на дом доставляют специальные выездные бригады или волонтёры при соблюдении мер инфекционной безопасности.

Регионы РФ в марте получат на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с COVID-19, проходящих лечение на дому, 2,7 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, российским гражданам не рекомендуется выезжать за границу в предстоящие майские праздники из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявила 17 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова.