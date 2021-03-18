Москва, , 09:20 — REGNUM В Москве проведут шестидневный курс для начинающих волонтеров. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Мероприятие пройдет в период с 22 по 27 марта. Обучающая программа состоится на базе ресурсного центра «Мосволонтер». Принять в ней участие смогут жители Москвы старше 14 лет, которые хотят присоединиться к добровольческому сообществу города. Во время учебы из познакомятся с основными принципами добровольчества. Также участники программы изучат этикет и структуру добровольческих корпусов.

«Ежегодно центр «Мосволонтер» проводит сотни мастер-классов и тренингов, направленных на популяризацию добровольчества. Базовая шестидневная программа «Включайся!» рассчитана на начальный уровень подготовки. Она ориентирована на тех, кто интересуется темой и хотел бы попробовать себя в волонтерстве», — заявила Сергунина.

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