Пекин, , 03:11 — REGNUM Китайские ученые объявили, что они получили изображения горячего, тонкого и самого внешнего слоя Солнца, называемого короной, с помощью самостоятельно разработанного телескопа, сообщает агентство Синьхуа.

Предназначенный для блокирования света от основной солнечной поверхности для наблюдения за короной, коронограф калибром 50 мм расположен на горе высотой 4800 метров в уезде Даочэн в Гардзе-Тибетском автономном округе провинции Сычуань на юго-западе Китая.

«До изобретения коронографа ученые могли наблюдать верхнюю сферу Солнца только посредством ежегодного полного солнечного затмения, когда тень Луны покрывает яркие центральные слои Солнца и позволяет проявиться более тусклой его короне», — сказал руководитель проекта коронографа Юньнаньской обсерватории при Китайской академии наук Линь Цзюнь.

Коронограф имитирует это природное явление с помощью круглой маски, которая находится внутри телескопа, чтобы блокировать яркий солнечный свет, сказал Линь. После долгих лет выбора места и строительства прибора, китайские ученые с помощью самостоятельно разработанного коронографа смогли ясно взглянуть на солнечную корону 27 февраля.

Исследовательская группа опубликовала в социальных сетях в начале марта одно из изображений, похожих на солнечное затмение, захваченное китайским блокирующим свет прибором.

«Это показывает, что Китай освоил ключевые технологии проектирования и производства коронографов», — отметил Линь.

«Этот инструмент является хорошим базисом и может дать опыт для будущей разработки более крупного коронографа», — сказал академик Фан Чэн.

Ученые планируют установить коронограф на воздушном шаре, летающем на высоте от 20−100 км от поверхности Земли с целью наблюдать и изучать структуру магнитного поля и распределение плазмы в короне Солнца уже в августе или сентябре этого года.