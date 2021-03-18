Пекин, 18 марта 2021, 03:11 — REGNUM Китайские ученые объявили, что они получили изображения горячего, тонкого и самого внешнего слоя Солнца, называемого короной, с помощью самостоятельно разработанного телескопа, сообщает агентство Синьхуа.
Предназначенный для блокирования света от основной солнечной поверхности для наблюдения за короной, коронограф калибром 50 мм расположен на горе высотой 4800 метров в уезде Даочэн в Гардзе-Тибетском автономном округе провинции Сычуань на юго-западе Китая.
Коронограф имитирует это природное явление с помощью круглой маски, которая находится внутри телескопа, чтобы блокировать яркий солнечный свет, сказал Линь. После долгих лет выбора места и строительства прибора, китайские ученые с помощью самостоятельно разработанного коронографа смогли ясно взглянуть на солнечную корону 27 февраля.
Исследовательская группа опубликовала в социальных сетях в начале марта одно из изображений, похожих на солнечное затмение, захваченное китайским блокирующим свет прибором.
Ученые планируют установить коронограф на воздушном шаре, летающем на высоте от 20−100 км от поверхности Земли с целью наблюдать и изучать структуру магнитного поля и распределение плазмы в короне Солнца уже в августе или сентябре этого года.