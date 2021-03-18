Иркутск, , 03:10 — REGNUM Арбитраж Иркутской области вернул банкротный иск, который кредитор почти месяц назад подал к ООО «Осетровская судостроительная верфь». Причиной прекращения дела послужило подписание иска лицом, которое не имеет на это полномочий. Суд также напомнил, что возвращение иска не препятствует повторному обращению с тем же требованием, передаёт ИА REGNUM.

«Поскольку заявление ООО «Осетровский завод металлоконструкций» подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание заявления о признании должника банкротом, то заявление ООО «Осетровский завод металлоконструкций» подлежит возвращению», — уточняется в определении судьи Донец.

Напомним, судоверфь работает в своей сфере с 2010 года. Владельцами порядка 66% доли в компании на момент обращения в суд были Кирилл Перетятько, Николай Фомин. Оставшаяся часть числилась как собственная доля общества.