Магадан, 18 марта 2021, 03:09 — REGNUM Магадан присоединился к всероссийским мероприятиям, посвященным седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией — праздник «Крымская весна» пройдёт 18 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.
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В честь памятной даты запланированы классные часов и уроки истории в школах, фотовыставки «Единый народ, единая страна» и онлайн-экскурсии.
В кинотеатре «Горняк» покажут фильм «Крым». В домах культуры.
С 18 по 20 марта в музее «Галерея Боевой Славы» у стелы «Город-герой Севастополь» выставят художественные плакаты из музейной серии «Победители», пройдет презентация личных документов крымского партизана — Леонида Абрамовича Вихмана.
Всего в Магадане проведут более 30 различных мероприятий, посвященных «Крымской весне».
Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта в Подземном музее парка Зарядье состоялось открытие выставочного проекта «Крым. История». Первыми посетителями экспозиции стали министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, директор Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры России Александр Воронко, генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО Захар Коловский, директор парка Зарядье Иван Демидов.