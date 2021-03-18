Москва, , 08:52 — REGNUM С 22 марта в Москве вновь начнут принимать заявки компаний на субсидии для обучения сотрудников. Об этом 18 марта сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Обратиться за получением финансовой помощи организации могут до 30 апреля 2021 года. В случае одобрения заявки им возместят до 95% расходов на обучение сотрудников, но на сумму не более 120 тыс. рублей на одного специалиста и до 10 миллионов рублей на компанию. Субсидией вправе воспользоваться в том числе некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, заключившие с сотрудниками трудовые договоры.

«С 22 марта до 30 апреля будет идти заявочная кампания на субсидии, которые позволяют компенсировать расходы на обучение сотрудников. В 2020 году было одобрено 204 заявки на общую сумму более 48 миллионов рублей. В этом году мы расширили список получателей поддержки и упростили условия подачи заявок», — заявила Сергунина.

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