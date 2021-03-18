Биробиджан, , 03:05 — REGNUM В Еврейской АО в рамках фестиваля «Крымская весна» проходят выставки, творческие мастерские, интеллектуальные и спортивные состязания. В школах проводят тематические классные часы, уроки истории и викторины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В еврейской общине «Фрейд» состоялась дегустация блюд крымской кухни. Участники попробовали самсу, пахлаву, чурчхелу, чак-чак и другие угощения. Областной ансамбль скрипачей выступил с концертной программой.

Как сообщало ИА REGNUM, в среду, 17 марта в Подземном музее парка Зарядье состоялось открытие выставочного проекта «Крым. История».