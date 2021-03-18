Вашингтон, , 03:01 — REGNUM Сбой в работе социальной сети TikTok 17 марта был выявлен на территории США. Об этом сообщает сайт Downdetector.

84% пользователей, которые столкнулись с неполадками, пожаловались на проблемы с просмотром видеороликов. Еще, 8% сообщили о трудностях при входе в учетную запись, а 7% — не смогли загрузить файлы.

Как сообщило ИА REGNUM, 10 марта в работе четырех интернет-сервисов в России — YouTube, Google, «Яндекса» и МТС — произошел сбой.

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