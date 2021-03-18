Пекин, , 03:00 — REGNUM Разработанный в Китае глубоководный пилотируемый аппарат «Фэньдоучжэ» (кит. «Борец») был доставлен в Институт глубоководной науки и инженерии при Китайской академии наук, сообщает 16 марта агентство Синьхуа.

Китайский научно-исследовательский центр судов, который является разработчиком судна, подписал меморандум по поставке с институтом в порту города Санья провинции Хайнань на юге Китая.

Ожидается, что «Фэньдоучжэ» сыграет важную роль в глубоководных научных исследованиях Китая, включая исследование ресурсов морского дна и проведение морских спасательных миссий.

Институт возглавил формирование научно-инструкторского комитета по использованию «Фендоучжэ» и пилотируемого подводного аппарата «Шэньхай Юнши» (кит. «Глубоководный воин»), способных достигать глубин 10 000 метров и 4500 метров соответственно.

По данным института, комитет служит платформой обменов и коммуникаций для пользователей и экспертов в области подводных аппаратов, а также для продвижения приложений, технической модернизациии повышения эксплуатационных возможностей аппаратов.

«Фендоучжэ» установил национальный рекорд, погрузившись на глубину 10 909 метров в Марианскую впадину в ноябре 2020 года. В нем трое экспертов в течение шести часов проводили научные исследования на дне Марианской впадины.