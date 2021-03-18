Сантьяго, , 02:44 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 4395 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на чилийской территории достигло 905 212. Также за минувшие сутки в республике скончались еще 27 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Чили от осложнений COVID-19 умерли 21 816 человек.

Глава ведомства Энрике Парис отметил, что за прошедшую неделю число госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией в стране выросло на 15%, а за последние две недели — на 37%. В связи с этим он призвал вводить карантины в городах и регионах Чили, где наблюдается тяжелая эпидемиологическая обстановка по COVID-19.