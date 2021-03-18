Бразилиа, , 02:38 — REGNUM Медицинские службы Бразилии выявили за сутки 90 303 случая заражения коронавирусом, что является максимальным показателем за весь период наблюдений. Об этом 17 марта сообщается на сайте бразильского минздрава.

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Общее количество подтвержденных фактов инфицирования достигло 11 693 838. Из них 10 287 057 носителей вируса уже излечились.

Также за 24 часа в стране скончались 2648 пациентов от осложнений при COVID-19. Всего по этой причине в Бразилии умерли 284 775 человек.

Как сообщило ИА REGNUM, 16 марта в Бразилии за сутки зафиксировали 2841 летальный исход от COVID-19, что является максимальным показателем по смертности от указанного заболевания.

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