Красноярск, , 03:06 — REGNUM В четверг, 18 марта, в Красноярске будет переменная облачность, без осадков, гололедица, температура воздуха −2… +1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

В 06:10 на Театральной площади было — 11 °C.

Ночью с 18 на 19 марта ожидается до −10… −8 °C, облачно, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 749 мм рт. ст.

В пятницу, 19 марта, в Красноярске до −4… −0 °C днём и −6… −4 °C ночью, облачно, временами небольшие осадки.

В субботу, 20 марта, в Красноярске ожидается до +2… +6 °C днём. Ночью — до −3… +1 °C. Облачно, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 18 марта на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы северо-западного ветра до 15−20 м/с, метель. В Туруханском районе местами сильный снег. На дорогах центральных и южных районов Красноярского края гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие инженерно-саперных подразделений общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) готовы к ликвидации последствий паводка в Сибирском федеральном округе.

Читайте ранее в этом сюжете: Сложная паводковая ситуация прогнозируется в четырёх регионах Сибири