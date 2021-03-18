Вашингтон, , 02:09 — REGNUM Объявленный в розыск житель города Сан-Антонио (штат Техас) 31-летний Пол Мюррей был задержан недалеко от резиденции вице-президента США Камалы Харрис в Вашингтоне. Об этом 17 марта передает телеканал CNBC со ссылкой на полицию.

Сотрудники Секретной службы обнаружили его у здания Военно-морской обсерватории США, которое выполняет функцию резиденции. В автомобиле Мюррея, который был припаркован в гараже рядом с этим местом, нашли винтовку и боеприпасы.

Задержанному предъявили обвинения в незаконном ношении оружия, хранении незарегистрированных боеприпасов и магазина большой емкости.

Как сообщило ИА REGNUM, 14 февраля возле здания американской администрации в Вашингтоне задержали женщину, вооруженную пистолетом.

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