Вашингтон, , 03:07 — REGNUM Президент США Джо Байден объявил о планах выдвинуть на должность заместителя госсекретаря по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Хосе Фернандеса, в прошлом помощника главы Госдепа по экономике, энергетике и бизнесу. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба Белого дома.

Предполагается, что Фернандес будет совмещать пост в администрации США с должностью заместителя главы нескольких финансовых институтов — Международного банка реконструкции и развития, Европейского банка реконструкции и развития и Межамериканского банка развития.

В настоящее время Фернандес является партнёром в нью-йоркской юридической фирме Gibson, Dunn & Crutcher.

Как сообщало ИА REGNUM, Сенат Конгресса США на заседании 15 марта утвердил предложенную президентом Джо Байденом кандидатуру члена Палаты представителей (демократ от штата Нью-Мексико) Деборы Холэнд на должность министра внутренних дел.

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