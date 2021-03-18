Лима, , 02:02 — REGNUM Перу начинает подготовку к возможному наступлению третьей волны заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил президент страны Франциско Сагасти в эфире радиостанции Uno Tacna.

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По его словам, во всем мире уже наступила третья волна COVID-19.

«Мы находимся в середине между второй и возможной третье волной, в частности, мы пока не видим резкого роста заболеваемости», — заявил Сагасти.

При этом в ряде регионов Перу зафиксирован спад заболеваемости COVID-19. Всего с начала пандемии в республике выявили 1 427 064 случая заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались 49 330 человек.