Нью-Йорк, США, , 01:43 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 17 марта незначительно выросли на фоне сохранения базовой процентной ставки по итогам заседания комитета ФРС.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 189,42 пункта (0,58%), до уровня 33 015,37 пункта. S&P 500 прибавил 11,41 пункта (0,29%), поднявшись до уровня 3974,12 пункта. Nasdaq к завершению подрос на 53,63 пункта (0,40%), до уровня 13 525,20 пункта.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,37, до уровня $64,43 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, на торгах в Европе 17 марта нефть марки Brent теряет около 1,5% и находится на уровне $67,48.

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