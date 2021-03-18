Тегеран, , 08:07 — REGNUM 17 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что мусульманский мир должен искоренить внутренний экстремизм и противостоять тем, кто пропагандирует идеологию такфиризма. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Зариф сделал это замечание, выступая на онлайн-заседании Организации исламского сотрудничества (ОИС). В ходе встречи высокопоставленные чиновники государств-членов ОИС обсудили проблему исламофобии.

Глава МИД Ирана выразил обеспокоенность ростом расизма, ксенофобии, исламофобии, экстремизма, религиозной ненависти, растущей нетерпимости к исламским мыслям и мусульманам во всем мире.

Он отметил, что за последние несколько десятилетий многие различные медиа-движения стремились создать чувство страха перед мусульманами. «Сейчас настало время для западных лидеров осудить ненависть и насилие в отношении мусульман и принять меры по предотвращению нарушений основных прав человека», — заявил Зариф.

«Также необходимо, чтобы мусульманская община заняла единую позицию против исламофобии», — подчеркнул иранский министр иностранных дел.

Зариф выразил готовность своей страны подержать любую инициативу ОИС по борьбе с этим феноменом, в частности, предложение Генеральной Ассамблеи ООН объявить 15 марта Всемирным днем борьбы с исламофобией.