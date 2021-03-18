Тегеран, , 08:15 — REGNUM 17 марта секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана контр-адмирал Али Шамхани заявил, что выхода из нынешнего тупика вокруг иранской ядерной программы не удастся найти, если Соединенные Штаты не снимут все санкции. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Он сделал эти замечания в твиттере в ответ на высказывания министра иностранных дел Франции, который заявил, что «тактические проблемы и внутренняя ситуация Ирана препятствуют прогрессу переговоров по СВПД». Шамхани подчеркнул, что нынешний тупик является «результатом мошеннической стратегии Запада».

«Ничего не изменится, если Соединенные Штаты не предпримут эффективных действий по отмене своих репрессивных санкций», — сообщил иранский чиновник, при этом подчеркнув: «Нынешний тупик связан не с тактическими и внутренними проблемами, а скорее с обманчивой стратегией стран Запада».

Иранский телеканал Press TV со ссылкой на информированный источник сообщил, что заявление Шамхани прозвучало после того, как Высший совет национальной безопасности Ирана провел заседание, на котором обсуждался вопрос о том, как реагировать на санкции США.