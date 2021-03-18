Тегеран, , 08:20 — REGNUM 17 марта премьер-министр Пакистана заявил, что географическое положение его страны имеет прямую зависимость от мира и безопасности в регионе, отметив, что энергетические потребности Исламабада могут быть удовлетворены через Исламскую Республику Иран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Во время своего выступления на заседании двухдневного «Исламабадского форума диалога по безопасности» Имран Хан отметил: «Без мира и безопасности в регионе невозможно достичь экономических целей и воспользоваться стратегическим положением страны».

«Мир в Афганистане также важен для безопасности региональных коммуникаций, особенно для осуществления торгового пути из Китая в Пакистан через Афганистан», — сказал он.

Премьер-министр Пакистана подчеркнул: «Исламская Республика Иран находится по соседству с нами, выступая в качестве источника электроэнергии, с помощью которого можно удовлетворить энергетические потребности Пакистана».

Газопровод Иран — Пакистан, также известный как Peace Pipeline (или IP Gas), представляет собой трубопровод протяженностью 2775 километров (1724 мили) для доставки природного газа из Ирана в Пакистан с целью удовлетворения потребностей населения страны в электроэнергии.