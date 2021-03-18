Тегеран, , 08:24 — REGNUM 17 марта заместитель главы иранского штаба по контролю над наркотиками Насер Аслани заявил, что за последние две недели иранская полиция по борьбе с наркотиками конфисковала в стране 26 тонн запрещенных наркотиков. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«25 984 килограммов незаконных наркотиков, состоящих из 21 219 килограммов опия и 3912 кг гашиша, 831 кг морфина, 468 кг героина, 302 кг метамфетамина, 151 кг каннабиса и 120 килограммов других видов запрещенных наркотических веществ, были изъяты полицией по всей стране за последние две недели», — отметил Аслани.

«На пять иранских провинций, включая Систан и Белуджистан, Керман, Хормозган, Бушер и Южный Хорасан, приходится 52 процента еженедельной конфискации наркотиков», — подчеркнул он. По словам Аслани, в этой связи было арестовано 12 067 контрабандистов, из них 7382 человека переданы судебным властям.

Иран активно борется с незаконным оборотом наркотиков на протяжении последних десятилетий. Страна потратила более 700 миллионов долларов на герметизацию своих границ и предотвращение транзита наркотиков, предназначенных для европейских, арабских и центральноазиатских стран.