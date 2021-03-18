Тегеран, , 08:34 — REGNUM 17 марта Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что Иран начал эксплуатировать каскад передовых центрифуг на ядерном объекте в Натанзе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил: «Иран начал подавать недавно установленный каскад из 174 центрифуг IR-4 для обогащения гексафторида урана до 5%».

В своем докладе государствам-членам международного органа ООН Гросси отметил, что на экспериментальной установке по обогащению топлива близ Натанза установлен дополнительный каскад центрифуг IR4. «Тегеран также заявил, что планирует установить второй каскад на объекте в Натанзе, хотя монтаж еще не начался», — сказал генеральный директор МАГАТЭ.

В мае 2018 года бывший президент США Дональд Трамп вывел Вашингтон из многостороннего ядерного соглашения, официально известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), достигнутого между Ираном и крупнейшими мировыми государствами в 2015 году, приняв так называемую кампанию максимального давления в отношении Исламской Республики.

В мае 2019 года Иран начал сворачивать свои обязательства по СВПД в соответствии со статьями 26 и 36 ядерного соглашения.