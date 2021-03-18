Тегеран, , 08:39 — REGNUM 17 марта Организация гражданской авиации Ирана (САО) представила полный отчет об инциденте с украинским самолетом, произошедшем в Тегеране в январе 2020 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Передав соболезнования в связи с гибелью пассажиров и экипажа самолета, Организация гражданской авиации отметила, что отчет был опубликован в соответствии с международными стандартами.

Доклад, подготовленный в профилактических целях, включает в себя детализацию всей информации, анализ и выводы 12 специализированных групп, требуя принятия корректирующих мер на международном уровне.

После того, как силы США усилили напряженность в Западной Азии, унеся 3 января 2020 года жизнь командующего антитеррористической операцией Ирана генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) ответил на данные шаги массированным ударом по американской авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке.

Кроме того, 8 января под Тегераном был случайно сбит украинский Boeing 737. Позднее власти Ирана объявили, что причиной трагедии стала человеческая ошибка.