Тегеран, , 08:53 — REGNUM 16 марта бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил на Тегеранском диалоговом форуме 2021 года, что Иран оказывал всяческую поддержку Кабулу и предлагал некоторые инициативы по урегулированию афганского кризиса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 17 марта.

Различные политические и научные деятели из разных стран выступили с речами на форуме под названием «Тегеранский диалог 2021», который проводился онлайн Институтом политических и международных исследований.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна всегда поддерживала внутрирегиональные переговоры и сотрудничество, считая такое взаимодействие полезным для решения региональных угроз и вызов.

Чавушоглу отметил, что общая инициатива Турции и Бразилии по поиску пути решения иранской ядерной проблемы и сотрудничество Тегерана, Анкары и Москвы по сирийскому вопросу относятся к числу региональных направлений сотрудничества между странами.

Заявив, что Турция выступает против одностороннего выхода стран из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), он выразил надежду, что Вашингтон вернется к ядерной сделке.