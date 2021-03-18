Тегеран, , 09:22 — REGNUM 17 марта пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 65 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 61 492. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«За последние 24 часа было выявлено около 7802 новых случаев заражения COVID-19, причём 670 человек госпитализированы», — сказала Лари. Она отметила, что 1 514 061 пациент из общего числа 1 771 115 инфицированных выздоровел или был выписан из больниц.

По словам пресс-секретаря, еще 3859 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

С момента вспышки пандемия коронавирусной инфекции заразила 119,8 миллионов человек по всему миру, из них свыше 2 653 000 человек погибли.