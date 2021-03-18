Тегеран, , 09:31 — REGNUM 17 марта председатель комитета по внешней политике парламента Словении и посол Ирана в Любляне на встрече подчеркнули необходимость расширения межпарламентских связей и торговли, формирования парламентской группы дружбы и обмена политическими делегациями. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выразив свою поддержку в отношении ядерной сделки (СВПД), словенский депутат парламента Моника Грегорчич заявила, что ее страна призывает участников соглашения найти всеобъемлющее решение путем переговоров.

Она выразила надежду, что парламентская дипломатия окажет содействие внешнеполитическому аппарату в Иране и Словении с целью дальнейшего расширения сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Посол Ирана Казем Шафей, в свою очередь, высоко оценил текущий уровень отношений между двумя странами и заявил, что двусторонняя торговля достигла благоприятной отметки, несмотря на незначительное снижение из-за санкций США. Он также представил торговый, технический и экономический потенциал Ирана в области медицины, стволовых клеток и нанотехнологий.

Иранский посол объяснил позицию Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий, а также обсудил сотрудничество с МАГАТЭ в этой связи, высоко оценив роль страны на Ближнем Востоке, а также в Западной и Центральной Азии.