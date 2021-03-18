Тегеран, , 09:38 — REGNUM 16 марта парижский апелляционный суд отклонил вердикт американского суда от 1998 года, основанный на требовании семьи Флэтоу на получение примерно 250 миллионов долларов репараций от Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 17 марта.

В 1998 году американский суд вынес вердикт, согласно которому Иран должен выплатить семье Флэтоу 247 миллионов долларов. Между тем 16 марта 2021 года парижский апелляционный суд отклонил данное решение, основываясь на доктрине иммунитета иностранных правительств.

Вердикт американского суда отнесён к числу мер США, направленных против Исламской Республики. Решение выносилось на основе Закона США об иностранных суверенных иммунитетах (1996), который позволяет американским судам рассматривать иски американских граждан против иностранных государств, которые объявлялись террористическими.

Хотя правовой иммунитет иностранных государств должен рассматриваться на основе международного права, в последние годы Соединенные Штаты действуют против общепринятых норм и принципов.

Ранее приговор по делу Флэтоу также был отклонен итальянскими судами в 2013 и 2015 годах.