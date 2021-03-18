Тегеран, , 09:52 — REGNUM Сенат Бразилии одобрил резолюцию о развитии связей с Исламской Республикой Иран (ИРИ) и создании совместной парламентской группы дружбы. Об этом 17 марта сообщило иранское агентство IRNA.

В резолюции, которая впервые поднимается в Федеральном сенате Бразилии, говорится о важности развития и расширения торговых отношений с дружественным Тегераном.

Посол Ирана в Бразилии Хосейн Гариби высоко оценил принятие законопроекта бразильскими сенаторами, приветствуя схожую позицию иранского и бразильского парламентов в необходимости установления долгосрочных связей между двумя странами.

«Развитие двусторонних отношений во всех областях и устранение возможных препятствий в современную эпоху является важнейшей миссией парламентской группы дружбы», — отметил он.

Сообщается, что на протяжении многих лет товарооборот между Ираном и Бразилией составлял миллиарды долларов, при этом Исламская Республика является одним из важнейших экономических партнеров Бразилии в ближневосточном регионе.