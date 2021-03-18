Париж, , 01:16 — REGNUM Не менее 18 велосипедистов были сбиты автомобилем на шоссе во французском департаменте Луара. Об этом 17 марта передает радиостанция France Bleu.

Один из пострадавших находится в больнице в критическом состоянии. Дорожно-транспортное происшествие произошло, когда группа велосипедистов пересекала мост через шоссе D498, расположенный рядом с населенным пунктом Сен-Жюст-Сен-Рамбер.

Автомобиль начал обгонять группу по встречной полосе. При этом ехавшая ему на встречу машина, чтобы не допустить столкновения, свернула влево и сбила велосипедистов.

Среди пострадавших велосипедистов 14 несовершеннолетних. Еще четыре человека это взрослые, которые сопровождали детей. Помимо одного госпитализированного подростка, помощь медиков понадобилась также и водителю сбившего велосипедистов автомобиля.

Как сообщило ИА REGNUM, 21 января во французском городе Тулуза женщина спровоцировала три последовательных ДТП. В результате серии аварий она сбила троих велосипедистов, один из которых умер.

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