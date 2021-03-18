Нью-Йорк, США, , 01:14 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш решительно осуждает нападение боевиков на мирных жителей в Нигере, сообщил представитель главы организации Стефан Дюжаррик в официальном заявлении.

Генсек ООН также выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он призвал власти Нигера не затягивать с расследованием и поиском нападавших. В свою очередь Гутерреш пообещал поддержку Нигеру в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта радикальные исламисты совершили серию нападений на мирных жителей в районе Тиллабери в Нигере рядом с границей с Мали. В результате атак погибли не менее 58 человек.

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