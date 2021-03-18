Ниамей, , 01:05 — REGNUM По уточнённым данным, в Нигере в районе Тиллабери террористы убили 58 мирных граждан. Об этом 17 марта сообщает Le Monde.

15 марта «во второй половине дня группы неизвестных вооруженных людей перехватили четыре автомобиля с пассажирами, возвращающимися с еженедельного рынка, — говорится в заявлении правительства. — Эти люди трусливо и жестоко проводили целенаправленную казнь пассажиров».

В сообщении правительства уточняется: «58 человек убиты, один человек ранен, несколько зернохранилищ и два автомобиля сожжены».

Правительство страны объявило трехдневный национальный траур с 17 марта, призвало население проявлять больше бдительности и подчеркнуло, что будет продолжать бороться против преступности во всех ее формах.

Ранне Radio France International сообщало о 65 погибших в районе Тиллабери в результате нападений боевиков.

Читайте ранее в этом сюжете: На западе Нигера от рук исламистов погибли 65 жителей