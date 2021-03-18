Вена, , 00:50 — REGNUM Профильные европейские ведомства должны скорее сертифицировать российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V» для применения в Евросоюзе, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в эфире телеканала OE24.

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«Что касается «Спутника V» и других вакцин, я категорически настаиваю на том, чтобы ответственное ведомство в Европе как можно скорее выдало разрешение всем безопасным вакцинам», — заявил он.

По мнению Курца, чем больше различных вакцин будет одобрено для применения в Евросоюзе, тем быстрее пойдет процесс иммунизации населения. При этом канцлер Австрии заявил о высокой вероятности одобрения «Спутника V» в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена не будет приобретать российскую вакцину против COVID-19 без одобрения со стороны Европейского агентства лекарственных средств. При этом он добавил, что Вена ведет переговоры с Москвой о возможных поставках «Спутника V».

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