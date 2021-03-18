Лос-Анджелес, США, , 00:50 — REGNUM Закрытые из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса парки развлечений в американском штате Калифорния возобновят работу 30 апреля. Об этом 17 марта сообщается на сайте студии Disney, которая владеет объектами.

Речь идет о парке Disneyland и еще одном подобном комплексе аттракционов. При этом они будут работать в ограниченном режиме.

Посетители перед визитом будут запрашивать разрешение через подачу специальной заявки на посещение. Кроме того, пока не планируется возобновлять проведение парадов и ночных выступлений.

Как сообщило ИА REGNUM, 14 марта около 400 случаев заражения коронавирусом было зарегистрировано на заводе компании Tesla в Калифорнии.

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