Париж, , 00:23 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс 16 марта в интервью BFMTV заявил, что возможная победа лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на выборах президента страны в 2022 году станет «катастрофой для страны».

«Перспектива того, что мадам Ле Пен приблизится к власти, чрезвычайно тревожна», — сказал премьер и заверил, что «будет бороться изо всех сил, чтобы этого не произошло».Глава правительства утверждает, что «несколько более дружелюбный вид» — это лишь «предвыборная стратегия» Ле Пен, в то время как «идеологический фон не изменился». Также он считает, что она «не обладает необходимыми навыками для управления» Францией.

Кастекс добавил, что «мы должны быть самыми компетентными, самыми убедительными, чтобы служить нашей стране, преобразовывать ее и защищать ее».

Как сообщало ИА REGNUM, Марин Ле Пен лидирует в предвыборной гонке во Франции.