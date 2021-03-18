Приштина, , 04:03 — REGNUM Исполняющая обязанности президента Косово Вьоса Османи приняла дала интервью для передачи HardTalk на телеканале BBC, которое было опубликовано 17 марта.

На вопрос журналистов о том, поддержала ли бы она референдум об объединении Албании с Косово, политик заявила, что Конституция Косово на данный момент не разрешает проведение подобного референдума.

При этом Османи подчеркнула, что шансы на изменение Конституции крайне малы.

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Напомним, ранее лидер косовской партии Альянс за будущее Косово, в прошлом премьер-министр Косово Рамуш Харадинай пригрозил Западу проведением референдума о присоединении Косово к Албании в случае, если Косово не вступит в ООН.

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