Афины , , 03:06 — REGNUM В Греции за сутки лабораторно подтверждены 3465 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения Греции EODY вечером 17 марта. Это новый антирекорд для страны.

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С начала эпидемии в стране выявлено 227 247 носителей коронавируса.

Число ковид-пациентов в отделениях интенсивной терапии страны насчитывает 630. У пациентов, находящихся в настоящее время на ИВЛ, средний возраст составляет 68 лет, 68,4% из них — мужчины, 82,8% либо страдают от основного заболевания, либо находятся в возрасте старше 70 лет. С начала пандемии из отделений интенсивной терапии было выписано в общей сложности 1516 пациентов.

За сутки было зарегистрировано 56 смертей от COVID-19. С учетом этих данных общее число смертей от COVID-19 с начала пандемии возросло до 7252. Из погибших 95,8% имели либо основное заболевание, либо были старше 70 лет.

Наибольшее число активных случаев заражения зафиксированы в Афинах — 1701 и Фессалониках — 318.

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