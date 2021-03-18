Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Американская компания Facebook начала удалять приглашения присоединиться к политическим группы. Новая тактика принята, чтобы «снизить напряжение», появившееся в сети из-за политических споров. Об этом 17 марта сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Как объяснил вице-президент Facebook Том Элисон, меры введены потому, что пользователи устали от политического контента в своих лентах.

Теперь группам придется ждать 21 день, чтобы получить разрешение на использование рекомендаций. За это время администрация будет изучать группу, чтобы убедится, что она не нарушает правила.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля Facebook объявил о кампании сокращения политического контента для пользователей в Индонезии, Канаде, Бразилии и США.

Ограничения на размещение рекламы политического характера в социальной сети Facebook были сняты 4 марта.