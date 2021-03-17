Мурманск, , 23:59 — REGNUM Сильная метель стала причиной закрытия нескольких участков трассы «Кола» в Мурманской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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В настоящий момент закрыто движение всех видов транспорта на участкеР-21 «Кола» с 1470 км по 1510 км, а также на участках дороги до поселков Туманный и Териберка. Ограничения будут действовать до шести утра.

«Региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства предупреждает водителей о необходимости соблюдать осторожность на дороге и не подвергать опасности себя и своих пассажиров», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, трассу «Кола» в Мурманской области последний раз закрывали неделю назад — из-за сильной метели на дороге была нулевая видимость.