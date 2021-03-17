Киев, , 23:53 — REGNUM Согласно данным портала metaratings, киевское «Динамо» планирует подписать нападающего «Горицы» Кристиана Ловрича в летнее трансферное окно.

Напомним, что «киевляне» уже вели переговоры с клубом игрока в зимнее трансферное окно. «Горицы» потребовала 5 миллионов евро в качестве компенсации за переход 25-летнего форварда. «Динамо» удалось договориться на 2,8 миллиона, что все равно больше изначально запланированной цены трансфера. «Киевляне» были готовы потрать на Ловрича не больше 2,5 миллиона.

В нынешнем сезоне Ловчи принял участие в 25 матчах чемпионата Хорватии и отличился 15 голами.