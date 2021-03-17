Нарьян-Мар, , 23:48 — REGNUM АО «Газпром» и ПАО «ЛУКОЙЛ» зарегистрировали в Нарьян-Маре совместное предприятие. Как сообщили ИА REGNUM в администрации Ненецкого автономного округа, новая компания займется освоением Лаявожского и Ванейвисского месторождений.

Отмечается, что благодаря предприятию «Лаявожнефтегаз» округ получит не только дополнительные доходы в виде налогов, но и возможность трудоустроить 1200 жителей региона. Объем инвестиций составляет порядка 20 млрд рублей.

Напомним, соглашение о создании совместного предприятия компани подписали еще в декабре 2020 года.

Справка:

Ванейвисское и Лаявожское месторождения расположены в северо-западной части Большеземельской тундры. Их суммарные геологические запасы и ресурсы нефти составляют 71,188 млн тонн, извлекаемые запасы — 14,231 млн тонн.