Бамако, , 23:47 — REGNUM На северо-востоке Мали 31 солдат был убит в понедельник 15 марта в результате атаки радикальных исламистов. Об этом 17 марта сообщает Agence France-Presse.

Недалеко от города Ансонго, поблизости границ с Буркина-Фасо и Нигером, как сказал AFP местный командир, «по новым данным, 31 малийский военный был убит. Раненые были доставлены в город Гао для госпитализации», «также было найдено тринадцать трупов террористов». Официальный документ, сообщает о 33 погибших и 14 раненых.

Ранне сообщалось об одиннадцати убитых, одиннадцати пропавших без вести и четырнадцати раненых военных в Мали.