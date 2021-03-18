Вашингтон, , 09:58 — REGNUM Morgan Stanley станет первым крупным банком в США предоставившим клиентам доступ к инвестиционным фондам на основе биткоина. Об этом 17 марта сообщает CNBC.

Доступ к фондам получат клиенты с капиталом не менее $2 млн. В то же время инвестиционные компании должны будут иметь на счету не менее $5 млн, чтобы начать сделку.

Приобрести свои доли в фондах клиенты смогут в апреле после того, как финансовые консультанты пройдут обучение касательно нововведений.

Напомним, что ранее Bloomberg сообщал, что Counterpoint Global, подразделение Morgan Stanley Investment Management, возможно инвестирует в первую криптовалюту.