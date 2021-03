Токио, , 23:44 — REGNUM Издатель и разработчик Square Enix бесплатно раздаёт игры Lara Croft and the Guardian of Light и Lara Croft and the Temple of Osiris. Публикацию компания разместила 17 марта на своей Twitter-странице.

Для того, чтобы получить игры, геймерам нужно подписаться на twitter-страницу компании, после чего ответить на твит о бесплатной раздаче, сопроводив публикацию хештегом #SquareEnixPresents. После этого администрация аккаунта должна выслать им в личном сообщении коды лицензионных копий игр.

https://twitter.com/SquareEnix/status/1372242764084117504

Напомним, игра Lara Croft and the Guardian of Light вышла 18 августа 2010 года, релиз Lara Croft and the Temple of Osiris состоялся 9 декабря 2014-го. Основным разработчиком обеих игр является студия Crystal Dynamics.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатель God of War согласился вычеркнуть из истории главного героя игры