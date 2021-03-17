Сараево, , 23:49 — REGNUM Заместитель председателя совета министров и министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович 17 марта провела переговоры с албанским политиком и генеральным секретарем Совета регионального сотрудничества Майлиндой Брегу.

Дипломаты обменялись мнениями о текущей ситуации, связанной с пандемией COVID-19, закупкой вакцин, говорилось о важности активизации регионального сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса.

Брегу проинформировала министра Турковича о состоянии реализации проекта создания Совместных региональных рынков с акцентом на зеленую повестку дня и многостороннее соглашение о передвижении с внутренними паспортами на Западных Балканах.

Также Брегу сообщила Туркович и об отмене роуминга между странами Западных Балкан с 1 июля 2021 года. Туркович отметила, что Босния и Герцеговина является решительным сторонником инициатив Совета регионального сотрудничества как «самой важной региональной организации».

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